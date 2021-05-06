В этом году детские лагеря Татарстана будут заполняться летом на 75%

В этом году детские лагеря Татарстана в летний сезон будут работать с 75-процентной наполняемостью. Об этом в специально организованном в республике прямом эфире рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Стационарные лагеря планируется открыть на 75% наполняемости», — отметила она.

В одном отряде должно быть не больше 20 детей. Любовь Авдонина подчеркнула, что Роспотребнадзор организует контроль над каждым летним учреждением по соблюдению Covid-правил.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, которая выступила модератором беседы, напомнила, что в прошлом году республика стала одним из немногих регионов, где принимали детей на отдых в загородные лагеря, беспрецедентные меры, принимаемые в лагерях, показали свою эффективность, те же меры будут работать и в 2021 году.