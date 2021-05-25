Росгвардия РТ до начала смены будет инструктировать охранников детских лагерей

Росгвардейцы будут инструктировать охранников детских лагерей в Татарстане до начала смены. Об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Алексей Бламыков.

Сотрудников лагерей обучат, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Мы проверим, как хорошо работники лагеря знают порядок действий при возникновении ЧП и могут ли применить их на практике. Также им будут даны рекомендации по повышению бдительности», – объяснил Бламыков.

Кроме того, сотрудники Росгвардии обследуют лагеря на защищенность и инженерно-техническую укрепленность. О недостатках своевременно будут сообщать руководству лагеря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в этом году летние лагеря Казани будут объезжать патрули полиции и Росгвардии.