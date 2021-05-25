news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 мая 2021  16:03
Гузель Хусаинова

Росгвардия РТ до начала смены будет инструктировать охранников детских лагерей

news_top_970_100

Росгвардейцы будут инструктировать охранников детских лагерей в Татарстане до начала смены. Об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Алексей Бламыков.

Сотрудников лагерей обучат, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Мы проверим, как хорошо работники лагеря знают порядок действий при возникновении ЧП и могут ли применить их на практике. Также им будут даны рекомендации по повышению бдительности», – объяснил Бламыков.   

Кроме того, сотрудники Росгвардии обследуют лагеря на защищенность и инженерно-техническую укрепленность. О недостатках своевременно будут сообщать руководству лагеря.  

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в этом году летние лагеря Казани будут объезжать патрули полиции и Росгвардии. 

#Летние лагеря #росгвардия рт
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное