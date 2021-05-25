В 18 детских лагерях Татарстана обнаружили нарушения противопожарной безопасности

ГУ МЧС России по РТ обнаружили в детских лагерях Татарстана 113 нарушений противопожарной безопасности. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

С начала года сотрудники МЧС проверили на противопожарную безопасность 56 детских лагерей, еще 59 – проходят проверку сейчас.

«Большинство нарушений руководители лагерей уже устранили. Ни один лагерь не будет работать, пока не устранит нарушения противопожарной безопасности», – добавил Трущин.

Замглавы сообщил, что лагеря, открывающиеся с 1 июня, прошли проверки и готовы принять детей.