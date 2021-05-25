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Ру Тат
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25 мая 2021  14:00
Гузель Хусаинова

Роспотребнадзор РТ: В этом году дети смогут выехать на летний отдых в другие регионы

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В этом году школьники из Татарстана смогут выехать на отдых в другие регионы. Об этом на брифинге в Кабинете Министров республики сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Этим летом дети отдохнут на курортах Краснодарского края и Крыма — туда отправятся более 3,2 тыс. школьников. К местам отдыха их доставят специальными железнодорожными составами и авиарейсами. 

«Еще одно послабление в этом году — мы разрешили работу палаточных лагерей. Но обустраивать передвижные лагеря мы не рекомендуем», — добавила Патяшина.

Кроме того, в этом году детские лагеря будут работать с 75-процентной наполняемостью. В прошлом году они работали только с 50-процентной нагрузкой.

#детские лагеря #роспотребнадзор рт
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