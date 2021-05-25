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Ру Тат
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25 мая 2021  13:28
Гузель Хусаинова

За лето в лагерях Татарстана отдохнут более 183 тысяч детей

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Летом в лагеря Татарстана отправятся более 183 тысяч детей и подростков. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов.

Всего в республике этим летом будет работать более 1,6 тысячи детских лагерей. По словам Фаттахова, в них смогут отдохнуть более половины юных татарстанцев.

«Мы – один из немногих регионов, где отдых в загородных лагерях превышает отдых в пришкольных лагерях. Для нас это очень важный показатель», – подчеркнул министр.

Спикер заявил, что на отдых детей из бюджета республики будет выделено более 560 млн рублей. Еще более 200 млн будет направлено на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

#детские лагеря #дамир фаттахов #минмолодежи рт
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