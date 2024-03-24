Тему «Разговоров о важном» изменили на «Единство народов России»

Следующее внеурочное занятие «Разговоры о важном» будет посвящено единству народов России. О смене темы говорится в телеграм-канале программы.

Занятие состоится завтра, 25 марта. Замена проведена в связи с терактом, произошедшим в пятницу в подмосковном «Крокус Сити Холле». Материалы для трех групп обучающихся будут опубликованы в ближайшее время.

«Берегите себя. Вместе мы справимся», — говорится в сообщении.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.