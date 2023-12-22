Роковые яйца и доски: почему растет инфляция и когда пойдет на снижение

Разгоняются цены на продукты питания и услуги. Инфляция в этих сегментах подскочила до 7,25% и 10,05%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Повышенный спрос на отдельных товарных рынках

Годовая инфляция в Татарстане продолжает расти – в ноябре показатель поднялся до 6,98% после 6,37% в октябре. Это по-прежнему ниже, чем по России в целом (7,48%) и в Приволжском федеральном округе (7,19%) в частности.

Основные причины ускорения пока не меняются: производители и поставщики закладывают в цены затраты, которые у них тоже выросли. Наложился и повышенный спрос на отдельные товары.

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В ноябре уровень инфляции и в России, и в Татарстане снова оказался максимальным с февраля, когда она взлетала до 11% и 10,74% соответственно, а потом рухнула почти до ноля. Ценовое давление остается стабильно высоким пятый месяц подряд.

Разгоняются цены на продукты питания и услуги. Инфляция в этих сегментах подскочила до 7,25% и 10,05% соответственно (с 6,33% и 9,68% в октябре), по России динамика была сопоставимой – 7,21% и 10,42%.

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Яйца в Татарстане подорожали на 50%

В случае с продовольствием разгон цен в Нацбанке РТ объяснили «увеличением затрат на производство продуктов питания».

«В ноябре продолжили расти издержки птицефабрик. Среди причин – удорожание импортного оборудования, логистики, а также увеличение затрат на оплату труда. Как следствие – в годовом выражении цены на мясо птицы и яйца стали расти быстрее», – отметил регулятор.

Быстрее – это, конечно, еще мягко сказано. Впервые за долгое время яйца по динамике обогнали такую суперволатильную категорию, как плодоовощная продукция, – именно она в течение последних месяцев была главным возмутителем спокойствия. Но упустили пальму первенства в этом сомнительном соревновании: к ноябрю прошлого года цены на яйца в Татарстане подскочили ровно на 50% (в среднем по стране – на 40,29%), в то время как динамика на овощи и фрукты немного замедлилась – до 30,09% (по России – до 23,89%).

Впервые за долгое время яйца по динамике обогнали такую суперволатильную категорию, как плодоовощная продукция Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Без учета плодоовощной продукции продуктовая инфляция в Татарстане и России составила бы в прошлом месяце чуть больше 5%. Интересно было бы увидеть аналогичный расчет без включения в матрицу яиц, но в Нацбанке РТ в такую игру играть не стали.

В среднем по стране в ноябре сильно выросли в годовом выражении цены на мясо и птицу (на 16,14%), а на одну курятину – почти на треть. По данным Росстата, огурцы подорожали на 35,1%, помидоры – на 19,1%, виноград – на 8,6%, чеснок – на 6,8%, зелень свежая – на 2,9%, лук репчатый и грибы свежие – на 2,5%, капуста белокочанная – на 2,2%, груши и бананы – на 1,9%, яблоки – на 1,8%. В то время как цены на апельсины снизились на 9,4%, на лимоны – на 6,3%, на морковь – на 1,5%, а на картофель – на 0,7%. Татарстанстат аналогичную раскладку не приводит.

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В Нацбанке РТ также отметили, что из-за удорожания «некоторых продуктов» кафе и ресторанам республики в ноябре пришлось снова поменять ценники на блюдах. Что вкупе с ростом расходов на оплату труда, связанных в том числе с нехваткой персонала, ускоряло годовой рост цен и в общепите – на 7,6%.

Сдерживающим фактором в сегменте продовольствия в регуляторах назвали… сахар. По сравнению с прошлым годом сбор сахарной свеклы увеличился (из-за расширения посевных площадей и роста урожайности), в результате и расширилось и предложение продукта. В итоге годовой рост цен на сахар замедлился до 7,11%. О снижении цен, что очевидно, речи не идет.

Вообще в продуктовом сегменте подешевели в Татарстане в прошлом месяце только крупы и макароны – и сразу на 7,7%. И совсем символически – на 0,37% – молоко и молочные продукты.

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Спасибо за индексацию тарифов на железнодорожные перевозки

Услуги в целом подорожали на 10,05%. Нацбанк РТ объяснил это также ростом затрат компаний. Так, из-за того, что в этом году ослаб рубль, подорожали импортное медицинское оборудование и расходные материалы, что отразилось на издержках клиник, особенно стоматологических, – со всеми вытекающими.

Однако основная причина такой динамики, на самом деле, удивит многих – дело в том, что с 1 декабря в стране проиндексировали стоимость проезда на поездах. Это в том числе коснулось билетов, которые приобретались в ноябре, но с отправлением в декабре.

Кроме того, в этом году методология наблюдения за ценами на проезд в плацкартных вагонах тоже поменялась. И теперь стоимость билетов фиксируется за 28 дней до отправления (в 2022 году – за 15 дней). «В результате в ноябре 2023 года при регистрации цен была учтена стоимость билетов на предновогодние дни, которая традиционно выше. Это привело к увеличению годового прироста цен на проезд в плацкартных вагонах», – объяснили в регуляторе.

Зато рост цен на зарубежные туристические поездки «был меньше, чем обычно бывает в ноябре». Хотя, возможно, новогодние туры просто купили заранее.

С 1 декабря в стране проиндексировали стоимость проезда на поездах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Годовой прирост цен на доски увеличился»

Что касается непродовольственных товаров, то в этом сегменте рост цен в Татарстане сильнее отстает от среднероссийского – инфляция в ноябре составила 4,86% против 5,58% (вместо 4,4% и 5,08% в РТ и РФ в октябре). «Высокая потребительская активность позволяла производителям многих непродовольственных товаров быстро переносить возросшие издержки в цены», – отметили в Нацбанке РТ.

Впрочем, это общий тренд – по данным ЦБ, в последние пять месяцев та самая высокая потребительская активность, которая и поддерживала сохранение темпов роста цен на повышенном уровне, позволяла компаниям быстрее и в большей мере переносить на потребителя растущие издержки.

При этом к ноябрю влияние летнего ослабления рубля на цены снизилось, зато большее влияние оказывал рост зарплат и стоимости грузоперевозок.

В Нацбанке РТ отметили, что из-за ослабления рубля все больше растут затраты производителей на закупку компонентов и готовой продукции, а также на обслуживание оборудования иностранного производства. Не ругайте бизнес, он отвечает на это так, как может. Итог виден в ускорении годового роста цен на новые отечественные автомобили, более чем на 11% (по РФ – на 6%), и на одежду – на 5,16% – и в замедлении годового снижения цен на планшеты, телевизоры и стиральные машины.

Беда пришла и оттуда, откуда не ждали. Так, в прошлом году в Татарстане дешевели пиломатериалы – тогда их предложение на внутреннем рынке расширилось, так как сократился экспорт. Но в этом году поставщики адаптировали производственные планы под потребности рынка, «поэтому снижение цен оказалось менее значительным. В результате годовой прирост цен на доски увеличился».

В прошлом году в РТ дешевели пиломатериалы – тогда их предложение на внутреннем рынке расширилось. Но в этом году поставщики адаптировали производственные планы под потребности рынка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инфляционные ожидания населения – на максималках

В начале декабря показатель годовой инфляции в России переходил за планку 7,5%, то есть верхнюю границу прогнозов как Банка России, так и Минэкономразвития РФ «вследствие продолжающегося роста внутреннего спроса, превосходящего возможности наращивания предложения, а также дефицита работников на рынке труда, что оказывает существенное влияние на рост издержек компаний».

По данным на 11 декабря, инфляция замедлялась до 7,1%, но это было связано с эффектом высокой базы начала декабря прошлого года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на ЖКУ. Аналитики, опрошенные ЦБ, спрогнозировали рост цен по итогам года на 7,6%.

Напомним, что речь идет о показателе, сравнимом со «средней температурой по больнице», – из-за разницы потребительских корзин у каждого домохозяйства в стране своя инфляция. И, очевидно, более высокая. Кстати, инфляционные ожидания населения (то есть его оценка роста цен за ближайший год) в декабре резко выросли, до 14,2%. Это максимум с марта 2022-го, когда был пик 18,3%. По данным опросов «инФОМ», которые проводятся по заказу Банка России, существенно ухудшилась и оценка наблюдаемой инфляции – с 15,1% в ноябре до 17% в декабре. Это тоже максимум, но с ноября прошлого года.

Сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост – один из проинфляционных рисков. Это может обернуться тем, что кредитование будет расти, население будет меньше тяготеть к сбережениям. Все это усугубит ситуацию, при которой внутренний спрос растет быстрее, чем расширяется предложение (особенно в условиях низкой безработицы).

В среднем по стране в ноябре сильно выросли в годовом выражении цены на мясо и птицу (на 16,14%) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другие проинфляционные риски – влияние геополитической напряженности на условия внешней торговли, усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которые могут сильнее ослабить спрос на товары из РФ, усложнение производственных и логистических цепочек, а также финансовых расчетов – также остаются неизменно высокими.

Неудивительно, что 15 декабря ЦБ в очередной раз повысил ключевую ставку – с 15 до 16% годовых. По прогнозу регулятора, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия, в итоге в 2024-м инфляцию удастся загнать в диапазон 4-4,5%, а потом и до таргета мечты в 4%. Но желаемое снижение темпов роста цен в 2024 году предполагает «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий», предупредили в Банке России.

В Мониторинге экономической ситуации в России, который выпускает Институт Гайдара, опубликован модельный прогноз, согласно которому годовая инфляция достигнет своего пика – 8% – в конце второго квартала 2024 года, а к концу следующего года замедлится до 5,5-6,5%. «Основными причинами замедления станут охлаждение потребительского и инвестиционного спроса из-за жесткой монетарной политики, а также постепенное исчерпание эффекта переноса валютного курса в цены», – уверены ученые.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»