Путин анонсировал рост ВВП России на 3,5% по итогам 2023 года

По итогам завершающегося 2023 года ВВП России увеличится на 3,5%, причем рост экономики ожидается и в других странах Евразийского экономического союза. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«В текущем году во всех странах — членах объединения (ЕАЭС — прим. Т-и) фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые три квартала [2023 года] ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%», — заметил Путин.

К тому же, по оценке Президента РФ, «прирост валового продукта, причем значительный, имеется и в других государствах ЕЭАС». По его данным, за девять месяцев текущего года ВВП Армении вырос более чем на 9%, Казахстана — почти на 5%, Кыргызстана — более чем на 4%, а Беларуси, как и России, — на 3,5%.

Кроме того, Путин выразил убежденность, что взаимодействие в рамках ЕЭАС продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, «даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией».

Ранее сегодня вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о двузначном росте несырьевого экспорта в некоторые страны.