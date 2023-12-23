В Россию прибыла вторая партия яиц из Азербайджана

В Россию поставлено еще 306 тыс. столовых яиц из Азербайджана, сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, вторая партия была поставлена 21 декабря. Ее вес составил 18 тонн. Первая партия прибыла в Россию двумя днями ранее — 19 декабря и состояла из 612 тыс. штук.

Напомним, что обнуление пошлины на ввоз яиц из дружественных стран стало одной из мер Минсельхозпрода России, направленных на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Как заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев, он рассчитывает на снижение стоимости яиц после Нового года.

Во время прямой линии Президент РФ Владимир Путин объяснил резкий скачок цен на этот вид продукции «сбоем в работе Правительства».

Как сообщал «Татар-информ», за последнюю неделю стоимость десятка яиц в Татарстане выросла еще на 8%.