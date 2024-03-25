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Власти Челнов почтили минутой молчания память погибших при теракте в «Крокусе»
Аппаратное совещание в Набережных Челнах началось с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».
«Могу сказать, что утро не доброе с учетом всех тех трагических обстоятельств, которые произошли 22 марта в „Корокус Сити Холле“, где погибли наши соотечественники, пострадали люди. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», — сказал мэр Наиль Магдеев.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек.
Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.
Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.
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