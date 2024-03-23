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Общество 23 марта 2024 10:04

В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

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В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
Фото: соцсети

В центре Казани, у часов на улице Баумана, организован мемориал жертвам трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Возложение цветов к нему уже началось, рассказали в мэрии Казани.

«Добрый день! Сделать это можно у часов на Баумана, возложение уже началось», — ответили в исполкоме на вопросы горожан, которые таким образом хотят выразить сочувствие погибшим и пострадавшим при нападении на концертный зал.

Кроме того, стало известно, что на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась свеча скорби по погибшим в теракте.

Напомним, что нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 60 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены массовые мероприятия.

#мемориал
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