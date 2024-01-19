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Минниханов поручил организовать эффективную работу дорожных служб в непогоду
Во время неблагоприятных погодных условий в Татарстане необходимо организовать эффективную работу дорожных и жилищно-коммунальных служб. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов констатировал, что на текущей неделе Татарстан оказался под влиянием активных атлантических циклонов, которые принесли с собой снег, метели и сильный ветер.
«Сегодня погодные условия снова ухудшились. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад и метель продолжатся. Обильные снегопады стали причиной заторов и аварий на автомобильных трассах», — заметил он.
«Несвоевременно или плохо очищенные дороги и пешеходные зоны создают угрозу жизни и здоровью наших граждан. Выявлено 565 жалоб по поводу очистки дворов, тротуаров и автодорог от снега и наледи», — обратил внимание Раис Татарстана.
«Мы видим, что дорожники и работники коммунальных служб работают целыми сутками, стараются минимизировать последствия метели, но нагрузка очень большая», — признал Минниханов.
Кроме того, подчеркнул Раис РТ, следует позаботиться о водителях и пассажирах, застрявших на трассах. «Горячее питание, обогрев, наличие топлива — все эти вопросы должны быть на контроле», — пояснил он.
Ранее в Татарстане из-за метелей и снегопадов ограничили движение для всех видов транспорта по трассам М7 «Волга» и М12 «Восток». Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение. Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада
О том, как организована очистка дорог от снега, рассказали в мэрии Казани, а также в компаниях «Автодор» и «Волго-Вятскуправтодор». Сотрудники МЧС по РТ подготовили 143 пункта обогрева на периоды непогоды и освободили из сугробов более 30 автомобилей. Застрявших в Альметьевском районе водителей фур обеспечили горячим питанием.
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