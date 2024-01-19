Минниханов поручил организовать эффективную работу дорожных служб в непогоду

Во время неблагоприятных погодных условий в Татарстане необходимо организовать эффективную работу дорожных и жилищно-коммунальных служб. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов констатировал, что на текущей неделе Татарстан оказался под влиянием активных атлантических циклонов, которые принесли с собой снег, метели и сильный ветер.

«Сегодня погодные условия снова ухудшились. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад и метель продолжатся. Обильные снегопады стали причиной заторов и аварий на автомобильных трассах», — заметил он.

«Несвоевременно или плохо очищенные дороги и пешеходные зоны создают угрозу жизни и здоровью наших граждан. Выявлено 565 жалоб по поводу очистки дворов, тротуаров и автодорог от снега и наледи», — обратил внимание Раис Татарстана.

«Мы видим, что дорожники и работники коммунальных служб работают целыми сутками, стараются минимизировать последствия метели, но нагрузка очень большая», — признал Минниханов.

Кроме того, подчеркнул Раис РТ, следует позаботиться о водителях и пассажирах, застрявших на трассах. «Горячее питание, обогрев, наличие топлива — все эти вопросы должны быть на контроле», — пояснил он.

Ранее в Татарстане из-за метелей и снегопадов ограничили движение для всех видов транспорта по трассам М7 «Волга» и М12 «Восток». Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение. Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада

О том, как организована очистка дорог от снега, рассказали в мэрии Казани, а также в компаниях «Автодор» и «Волго-Вятскуправтодор». Сотрудники МЧС по РТ подготовили 143 пункта обогрева на периоды непогоды и освободили из сугробов более 30 автомобилей. Застрявших в Альметьевском районе водителей фур обеспечили горячим питанием.