Застрявших в Альметьевском районе водителей фур обеспечили горячим питанием

Между кольцевыми развязками сел Миннибаево и Кульшарипово в Альметьевском районе Татарстана из-за ухудшения погоды ограничено движение транспорта. На данный момент здесь остаются 60 большегрузов.

«По распоряжению главы Альметьевского района приготовили горячее питание, фур на этом участке более 60», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Двумя днями ранее, 17 января, более 200 фур оказались заблокированы на автомобильной дороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Совместно с МЧС был развернут пункт питания и обогрева. Рядом дежурили машины скорой помощи, пожарные, сотрудники Госавтоинспекции. Каждый водитель получил бокс с гречневой кашей и мясом, пирожками, водой и хлебом.

На этот раз меню примерно такое же. Водители благодарят руководство района и с нетерпением ждут открытия автодороги.

«В настоящий момент особенно важно обеспечить постоянное поступление товаров и продуктов в магазины. Ждем открытия трассы. Благодарим руководство района», — прокомментировали ситуацию дальнобойщики.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал жителям Татарстана не выезжать за город из-за снегопада, о чем сообщал «Татар-информ».