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Штормовой ветер, мокрый снег, метели и до нуля градусов ожидаются в Татарстане
Сегодня, 19 января, в Татарстане ожидается теплая, снежная и очень ветреная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным. Если ночью снегопады, метели и туманы наблюдались лишь местами, то утром и днем снег и мокрый снег (кое-где, включая Казань, сильный), а также метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее прогнозируются по всему региону. Во второй раз за последнее время объявлено штормовое предупреждение.
Сильный южный ветер от 15 до 20 м/с (в столице Татарстана — от 9 до 14 м/с) иногда будет усиливаться порывами до 25 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица, а местами и снежные заносы, отмечают синоптики.
В утренние часы температура воздуха повысится с ночных -16, -21 градуса до -10, -15 градусов. В светлое время суток температурный фон поднимется еще выше: до 0, -5 градусов (в Казани — до -1 до -3 градусов).
Ранее метеоролог КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков. О сильных снегопадах в Поволжье на Крещение предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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