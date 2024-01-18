В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра и метели

Ночью и утром 19 января в Татарстане вновь ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

С часу ночи до 21.00 в республике усилится ветер, местами его порывы будут достигать 25 м/с. Прогнозируются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Местами ожидаются сильный снег, мокрый снег, сильная гололедица и снежные заносы.

Напомним, что в предыдущий раз штормовое предупреждение было объявлено на 16-17 января, когда на регион обрушились сильные метели и снегопады. Как рассказал сегодня метеоролог КФУ, в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков.