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Руc Тат
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Происшествия 19 января 2024 15:11

В «Автодор» рассказали о борьбе со снежными заносами на М12 в Татарстане

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В Татарстане на М12 продолжается борьба со снежными заносами, рассказали в «Автодоре».

Всего для борьбы со стихией задействовано 39 единиц техники, включая технику тяжелую. На месте дорожники работают совместно с сотрудниками МЧС и Госавтоинспекции.

Напомним, учитывая сложные погодные условия, утром республиканским ГИБДД было принято решение ограничить движение автомобилей по М-12 в Татарстане.

Тем автомобилистам, которые в это время были в пути на М-12, оказывается помощь.

#непогода в татарстане
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