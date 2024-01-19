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В «Автодор» рассказали о борьбе со снежными заносами на М12 в Татарстане
В Татарстане на М12 продолжается борьба со снежными заносами, рассказали в «Автодоре».
Всего для борьбы со стихией задействовано 39 единиц техники, включая технику тяжелую. На месте дорожники работают совместно с сотрудниками МЧС и Госавтоинспекции.
Напомним, учитывая сложные погодные условия, утром республиканским ГИБДД было принято решение ограничить движение автомобилей по М-12 в Татарстане.
Тем автомобилистам, которые в это время были в пути на М-12, оказывается помощь.
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