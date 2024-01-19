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МЧС подготовили 143 пункта обогрева на периоды непогоды в Татарстане
Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин прокомментировал ситуацию с непогодой в Татарстане.
«На всех федеральных, региональных и муниципальных трассах работает снегоуборочная техника дорожных служб.
Сотрудники МЧС России, используя технику высокой проходимости, оказывают необходимую адресную помощь водителям, стоящим в заторе, помогают дорожникам в расчистке дорожного полотна и организации реверсивного движения», – сообщил он.
Андрей Родыгин уточнил, что на случай ухудшения обстановки в республике приведены в готовность 143 стационарных пункта обогрева и питания вместимостью 10744 человека, 20 мобильных пунктов обогрева вместимостью 805 человек.
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