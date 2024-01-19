На видео сняли, что сейчас происходит на казанских улицах

В распоряжении «Татар-информа» появилось видео сильнейшего дорожного затора в Авиастроительном районе Казани.

«По дороге к «Соцгороду» автомобили застряли в снегу, движения почти нет. Водители пытаются помочь друг другу, выталкивая и откапывая машины», – сообщил на видео очевидец.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение сильно затруднено на Беломорской, Максимова и Симонова. Также стоят Ленинградская и Центрально-Мариупольская улицы.

Автор видео: Рамиль Гали