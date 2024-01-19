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Минниханов посоветовал жителям Татарстана не выезжать за город из-за снегопада
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, сложившуюся на дорогах республики из-за неблагоприятных погодных условий, и выложил видео, на котором запечатлено происходящее на одной из междугородних трасс.
«Непростая обстановка сегодня с погодой в нашей республике. Работники коммунальных служб выкладываются на полную, стараются минимизировать последствия метели и снегопада. Особенно непростая ситуация сложилась на загородных трассах», — констатировал Раис РТ.
«Ближайшие выходные погода не изменится, без необходимости не выезжайте на дороги и особенно за город, проведите лучше выходные дома с семьей», — рекомендовал Рустам Минниханов.
«Бу кыш үз көчен күрсәтә. Бергә булыйк, ярдәм итегез, үзегезне саклагыз! (в переводе с татарского — „Эта зима показывает свою силу. Будем вместе, помогайте, берегите себя!“)» — заключил он.
Ранее в Татарстане из-за метелей и снегопадов ограничили движение для всех видов транспорта по трассам М7 «Волга» и М12 «Восток». Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение.
О том, как организована очистка дорог от снега, рассказали в мэрии Казани, а также в компаниях «Автодор» и «Волго-Вятскуправтодор». Сотрудники МЧС по РТ подготовили 143 пункта обогрева на периоды непогоды и освободили из сугробов более 30 автомобилей.
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