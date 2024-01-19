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На трассе М7 в Татарстане ограничили движение для всех видов транспорта
Из-за снежной бури в Татарстане на трассе М7 «Волга» ввели ограничение движения для всех видов транспорта. Об этом информирует «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничения действуют с 10.20 до наступления благоприятных погодных условий.
«Движение ограничено на участке трассы М7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа км 735+683 — км 1169+336», — отметили в компании.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 5 утра на федеральных автодорогах Татарстана ввели ограничение движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто. Ограничения продлятся до наступления благоприятных погодных условий.
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