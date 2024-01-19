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Происшествия 19 января 2024 18:29

«Волго-Вятскуправтодор» показал на видео, как М7 в Татарстане чистят от снега

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«Волго-Вятскуправтодор» опубликовал видео, на котором видно, как проходят работы на М7 в Татарстане по очистке трассы от снега.

Напомним, из-за снежной бури в Татарстане на трассе М7 «Волга» ввели ограничение движения для всех видов транспорта. Движение ограничено на участке трассы М7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа км 735+683 — км 1169+336.

#непогода в татарстане
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