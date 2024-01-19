Сотрудники МЧС освободили из сугробов в Татарстане более 30 автомобилей

В Татарстане сотрудники МЧС России помогли вызволить из снежного плена более 30 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сотрудники ведомства продолжают ликвидировать последствия метели. Спецтехника расчищает дороги», – говорится в сообщении.

Напомним, из-за снегопада в регионе полностью ограничено движение на нескольких федеральных трассах. Сотрудники МЧС России, используя технику высокой проходимости, оказывают необходимую адресную помощь водителям, стоящим в заторе, помогают дорожникам в расчистке дорожного полотна и организации реверсивного движения.