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Сотрудники МЧС освободили из сугробов в Татарстане более 30 автомобилей
В Татарстане сотрудники МЧС России помогли вызволить из снежного плена более 30 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сотрудники ведомства продолжают ликвидировать последствия метели. Спецтехника расчищает дороги», – говорится в сообщении.
Напомним, из-за снегопада в регионе полностью ограничено движение на нескольких федеральных трассах. Сотрудники МЧС России, используя технику высокой проходимости, оказывают необходимую адресную помощь водителям, стоящим в заторе, помогают дорожникам в расчистке дорожного полотна и организации реверсивного движения.
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