Минниханов обсудил с руководителем ОАК расширение производства Ту-214

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с генеральным директором ПАО «ОАК» Вадимом Бадехой ход модернизации и технического перевооружения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» для расширения производства пассажирских авиалайнеров Ту-214. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сейчас на предприятии ведется большая работа по строительству и вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей. В перспективе планируется нарастить выпуск Ту-214 до 20 единиц в год, напомнили в пресс-службе.

Беседа состоялась в Доме Правительства РТ. В ней также принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев».

В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Затем министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Спустя год он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

В конце декабря 2025-го Антон Алиханов заявил, что показатель в 20 самолетов ежегодно будет достигнут в 2028-м. По его оценке, высказанной в январе, достичь такой производительности КАЗу позволит 12-дневный цикл сборки фюзеляжа лайнера.

По информации вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в 2026 году КАЗ имени Горбунова должен выпустить три Ту-214.

Из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В начале февраля 2026-го ОАК, S7 Group и Государственная транспортная лизинговая компания договорились о поставке 100 среднемагистральных самолетов Ту-214.

В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».