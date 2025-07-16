«Туполев» готов заключать новые контракты по Ту-214 с поставкой не ранее 2027 года

Ту-214

Фото: пресс-служба ОАК

Концерн «Туполев» готов заключать новые контракты по пассажирским лайнерам Ту-214 на условии поставки самолетов не ранее 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиапроизводителя.

«Мы заключаем соглашения с новыми покупателями, направляем коммерческие предложения. При этом поставка самолетов Ту-214 новым покупателям возможна только после 2027 года. Это связано с загруженностью завода <...>», – пояснил представитель концерна.

По словам представителя авиапроизводителя, дело в том, что предприятие занимается «сервисными работами по военным самолетам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции». «Туполев» на данный момент исполняет 85% государственного оборонного заказа <...>», – уточнил он.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова в Казани – филиал концерна «Туполев». В ноябре 2024-го первый полет совершил импортозамещенный Ту-214.

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Позднее появилась информация, что в 2025 году КАЗ произведет два этих лайнера. Затем ее подтвердили в Ростехе. По информации первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, производство Ту-214 предполагается довести до 20 штук к 2027-2028 годам.

При этом по соглашению с Объединенной авиастроительной корпорацией «Аэрофлот» до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».