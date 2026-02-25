В России завершили сертификацию и запускают производство самолета Ту-214

Фото: пресс-служба ОАК

Российский среднемагистральный самолет Ту-214 прошел все необходимые испытания и запускается в серийное производство. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе Правительства в Госдуме, передает «ТАСС».

Глава кабмина отметил, что авиационная отрасль продолжает активно восстанавливать компетенции, используя передовые отечественные решения и материалы.

«В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. И теперь запускаем его в производство», – сообщил Михаил Мишустин.

Помимо старта производства Ту-214, Премьер-министр выделил и другие стратегически важные проекты гражданской авиации. В их число вошли ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, обновленная версия SJ-100 и региональный Ил-114.

Отдельное внимание было уделено легкому многоцелевому самолету «Байкал». Судно, оснащенное российским двигателем, уже успешно совершило свой первый полет.

«Одновременно развивали и беспилотные авиационные системы. Инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций уже развернута примерно в трети регионов», – добавил Мишустин.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции.

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы. Позднее Антон Алиханов заявил, что показатель в 20 самолетов ежегодно будет достигнут в 2028-м.