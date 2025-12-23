Минниханов о серийном выпуске Ту-214: Мы будем строить 20 самолетов в год

Раис Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции прокомментировал планы по ежегодному выпуску 20 самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

«Для этого (достижения таких темпов производства – прим. Т-и) надо было построить агрегатные, сборочные, логистические центры, завод по механообработке. Все они уже в завершающей стадии. Сейчас завозим станки, готовим людей. Всё равно мы эти 20 самолетов [в год] будем строить», – подчеркнул Минниханов.

Авиастроение – это очень инерционная отрасль, отметил он. Во времена Советского Союза страна обеспечивала самолетами не только себя, но и заметную часть остального мира. Сейчас это преимущество растеряли, констатировал Раис РТ.

В России уже создали двигатель ПД-8 для пассажирских самолетов, появляется отечественная авионика, но в один день всё не сделать, признал Минниханов.

«Я сам очень недоволен тем, что мы медленно движемся. Но [мы делаем] всё, что в наших силах», – заверил Раис Татарстана, говоря о серийном выпуске Ту-214 на КАЗе.

Рустам Минниханов убежден, что необходимо развивать отечественное самолетостроение и вертолетостроение, чтобы не зависеть от зарубежных стран, связи с которыми могут быть легко нарушены из-за санкций. Эту задачу ставит и Президент России Владимир Путин, добавил татарстанский лидер.