Алиханов: 12-дневный цикл сборки фюзеляжа Ту-214 позволит выпускать 20 самолетов ежегодно

Фото: пресс-служба ПАО «ОАК»

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что переход на 12-дневный цикл сборки фюзеляжа Ту-214 позволит выпускать до 20 самолетов в год. Такое заявление он сделал в ходе первого выездного совещания координационного штаба по повышению производительности труда, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех.

Алиханов отметил, что достижение этой цели стало возможным благодаря масштабной программе обновления основных производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению инструментов бережливого производства.

«Активная работа с агентством развития профессионального мастерства и центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели – сократить цикл сборки фюзеляжа Ту-214 до 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно», – подчеркнул министр.

Напомним, сегодня Антон Алиханов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Татарстан посетили Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Министры осмотрели действующие производственные площади завода, оценили ход работ по монтажу и запуску нового оборудования, а также заслушали доклады о реализуемых на КАЗ проектах.

В рамках рабочей поездки они провели совещание координационного штаба по повышению производительности труда.