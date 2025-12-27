Обновленный Ту-214 получил свидетельство Росавиации об одобрении изменения конструкции

Самолет Ту-214 с обновленным отечественным оборудованием получил свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Документ первому заместителю управляющего директора АО «Туполев» Зуфару Миргалимову вручил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. На церемонии также присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин и генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

«… наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов. Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом», – отметил Алиханов.

В свою очередь, Андрей Никитин рассказал, что одобрение импортозамещенного Ту-214 открывает путь серийному производству этих самолетов, а по планам ПАО «ОАК», к концу 2027 года планируется увеличить выпуск самолетов до 20 единиц в год.

В Ростехе отмечают, что над созданием полностью отечественных самолетов работало множество предприятий, а сейчас завод в Казани модернизируется для наращивания производства этих машин. Кроме того, велась объемная работа по подготовке всей соответствующей сертификации.

«Сегодняшний итог этой деятельности – полностью российский среднемагистральный самолет Ту-214, готовый к безопасным перевозкам наших пассажиров», – сказал Дмитрий Ядров и добавил, что уже ведется работа над другими самолетами, что должно повысить доступность транспорта для населения, а также создать условия для роста экономики.

«Этот результат – заслуга наших инженеров, конструкторов, летчиков-испытателей, специалистов АО „Туполев“ и предприятий-кооператоров, большая часть которых входит в Госкорпорацию Ростех. Спасибо вам за самоотверженный труд, часто в сложнейших условиях. Ту-214 – первый из линейки импортозамещенных гражданских воздушных судов, получивший одобрение наших авиационных властей, но впереди еще большая работа по другим самолетам нашей гражданской линейки», – заявил Вадим Бадеха.