Первый полет нового Ту-214 из отечественных комплектующих прошел штатно

Фото: пресс-служба ПАО «ОАК»

Первый полет пассажирского самолета Ту-214 из отечественных комплектующих прошел в штатном режиме, сообщает пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации».

«Недавно впервые взлетел Ту-214 новой постройки, пока в заводском грунте. Кстати, самолет полностью построен из отечественных комплектующих на заводе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха», – говорится в сообщении.

Первый полет продлился 1 час 10 минут и прошел в штатном режиме.

Ранее глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко рассказал о модернизации Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. По его словам, в 2026 году предприятие должно выпустить три самолета Ту-214.