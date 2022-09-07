Вместо «Боингов» и «Эйрбасов»: Казань получит заказ на 40 гражданских Ту-214

Авиапром России в ближайшие годы должен выпустить около 500 магистральных самолетов на смену Boeing и Airbus. Часть заказа придется на самолеты Ту-214, которые будут производиться в Казани. В год их выпуск планируется довести до 20 единиц. Подробности проекта – в обзоре «Татар-информа».

Владимир Путин: «Российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании сформировали крупнейший пакет заказов на самолеты отечественного производства» Фото: kremlin.ru

«Как бы не хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это невозможно»

О крупных проектах в области авиастроения сегодня заявил Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов – примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», – сказал Президент РФ.

Он пояснил, что на полях ВЭФа было подписано соглашение между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и «Аэрофлотом» с «внушительными цифрами – за триллион рублей».

«Такой спрос должен стать мощным стимулом для авиационных заводов и конструкторских бюро, для многих смежных отраслей, включая электронику и производство авиакомпонентов и, конечно, для системной подготовки профессиональных кадров, инженеров, квалифицированных рабочих авиаотрасли», – сказал глава государства.

Большой парк понадобится в том числе для развития авиасообщения на Дальнем Востоке, где создана Единая дальневосточная авиакомпания. Сейчас в ее графике 390 маршрутов, в ближайшие три года из количества возрастет до 530.

Потребуется авиапарк и для зарубежных авиаперевозок. Путин заявил на ВЭФ: «Как бы не хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили – невозможно».

Пассажирские лайнеры отечественного производства придут на смену самолетам Boeing и Airbus Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиазавод произведет 40 самолетов для «Аэрофлота»

На полях ВЭФ сегодня также подписали соглашение о поставке ОАК «Аэрофлоту» 339 самолетов российского производства. В лизинг с 2023 по 2030 год будет передано 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214. Твердые контакты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется подписать до конца текущего года.

«Нам крайне важно оперативно в текущих условиях начать производство серийных машин в рамках контракта», – прокомментировал договоренности министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Документ предполагает, что в 2023 году в авиакомпании группы «Аэрофлот» поступят первые 2 Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых 6 самолетов МС-21 и первых 7 самолетов Ту-214.

Пассажирские лайнеры отечественного производства придут на смену самолетам Boeing и Airbus, «которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию», считает генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Он отметил, что Ту-214 станет «надежным подспорьем» МС-21 и «Суперджету». «Этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя», – сообщил он.

Чемезов заявил – все самолеты будут поставлены в импортзамещенном виде: с бортовыми системами и агрегатами российского производства.

В Казани производится Ту-214 – среднемагистральный самолет вместимостью до 210 пассажиров Фото: avia.pro

Ту-214 – от пассажирских перевозок к спецбортам и обратно

Superjet-100 (SSJ-100) – региональный самолет, который серийно выпускается в Комсомольске-на-Амуре. Там же в настоящее время ведется сборка опытных образцов SSJ-NEW и подготовка к серийному производству импортозамещенной модификации. МС-21 – среднемагистральный самолет с применением композитного крыла. Вместимость – от 163 до 211 пассажиров. Строительство самолетов МС-21 осуществляется в Иркутске.

В Казани производится Ту-214 – среднемагистральный самолет вместимостью до 210 пассажиров.

Это вариация самолета Ту-204, который был разработан на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века на замену устаревшему Ту-154. Производится на Казанском авиационном заводе с 1996 года. Несколько самолетов эксплуатировались отечественными авиакомпаниями. Их покупало, в частности, «Трансаэро», затем какое-то время эксплуатировались Red Wings. Авиакомпания отмечала, что по основным экономическим и летно-техническим характеристикам машина соответствует Boeing 757 и Airbus А-321.

Массово самолет не стал производиться из-за рыночной конъюнктуры, в том числе смещении приоритетов в пользу «Сухого». Машина нашла свое место в секторе спецназначения. Самолеты Ту-214 используются в правительственном авиаотряде СЛО «Россия», авиации ФСБ, Министерстве обороны РФ.

По данным ОАК, этот самолет уже импортозависим – он оснащен отечественными системами, соответствующими высоким стандартам безопасности и качества.

Юрий Слюсарь сразу после объявления западных санкций заявил, что уже развернута программа производства пассажирских самолетов Ту-214 Фото: uacrussia.ru

Казанский авиазавод готов производить 20 пассажирских самолетов

В апреле глава ОАК Юрий Слюсарь сразу после объявления западных санкций заявил, что уже развернута программа производства пассажирских самолетов Ту-214. Бывший в то время вице-премьером России Юрий Борисов в ходе визита на Казанский авиазавод сообщил, что на предприятии планируется поэтапно наладить выпуск как минимум десяти самолетов Ту-214 для гражданской авиации в год.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявлял, что до 2026 года планируется поставить на крыло 20 самолетов Ту-214 для авиакомпаний России. «Сейчас есть установка: следующий год – это 3 самолета, потом – 7 и 10 до 2025 и 2026 годов. Пока выпуск 20 самолетов оговорен», – сказал Песошин.

Однако планы становятся все более амбициозными. Президент Татарстана Рустам Минниханов на Восточном экономическом форуме заявил, что рассматривается возможность производства на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. 20 самолетов Ту-214 в год.

«Главная задача была – 10 самолетов [Ту-214] в год выпустить, но сейчас мы продвигаем идею – 20 самолетов в год. [Министр промышленности и торговли РФ] Денис Валентинович Мантуров эту задачу изучает и должен поставить. Она потребует определенных организационных, строительных [решений], большая работа. Я думаю, все это реально», – сказал Минниханов агентству «ТАСС».

В Татарстане также может начаться производство Ту-334, который является укороченной версией Ту-214 Фото: avia.pro

Можно возродить и Ту-334

Советник премьер-министра Татарстана по авиастроительному комплексу Назир Киреев сообщил «Татар-информу», что при необходимости республика может производить свыше 20 самолетов Ту-214.

«Для того, чтобы нарастить ТУ-214 необходимо сделать дополнительные мероприятия по переводу на крупносерийный выпуск. Сегодня производства настроены на единичный выпуск, но уже начаты работы по наращиванию выпуска до 10. Однако дело в том, что вся экономика, а самое главное, потребности авиакомпаний требуют выхода на 20 единиц в год. Для этого нужно будет выполнить ряд мероприятий технологического характера», - отметил он.

По мнению Киреева, у республики есть возможности для наращивания мощностей. «У нас по этому поводу разработан ряд мероприятий. С его реализацией мы сможем выпускать по 20 самолетов, а если постараемся, то сможем и больше. Мы производили очень сложные военные и гражданские самолеты до 40 единиц в год. Поэтому мы можем это сделать. Есть проблемы, да, но мы знаем, как их решить», - пояснил он.

Он не исключил, что в Татарстане также может начаться производство Ту-334, который является укороченной версией Ту-214. «Выпускать самолеты Ту-334 при отлаженном производстве Ту-214 – можно тоже в больших количествах», – сообщил он.

Киреев подчеркнул, что Ту-214 – самолет, модификация которого сделана для Казанского авиационного производственного объединения (КАПО) им. С. П. Горбунова.

«Когда надо было произвести замену магистральных самолетов Ту-154 правительство возложило на Ульяновск задачу по наращиванию производства. Но один завод не мог справиться с этой задачей за 15-20 лет. Тогда первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, чтобы быстрее произвести замену, предложил начать выпускать их в Казани. Тогда он оплатил переработку документации до более совершенного и вместительного Ту-214. Он обладает рядом преимуществ против Ту-204, который должен был заменить Ту-154. Другими словами, Ту-214 – модификация, которую произвели специально для КАПО», – рассказал Киреев.

Азат Хаким: «Любое возрождение всегда во благо. И оно должно быть коммерчески оправданным и не тяжелым для налогоплательщика» Фото: tulpar.aero

«Нам обязательно нужно возрождать авиационную промышленность»

Председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким заметил, что инициатива Татарстана объясняется дефицитом самолетов в стране.

«Понятно, что самолет с разработками 30-40-летней давности, не будет современным. Но в условиях санкций, когда половина необходимых комплектующих не производится в России, других вариантов просто не было. Любое возрождение всегда во благо. И оно должно быть коммерчески оправданным и не тяжелым для налогоплательщика», – сказал Хаким.

По его словам, экономически отечественные самолеты не заменят зарубежные, поскольку для авиакомпаний они намного выгоднее, возможны проблемы и сервисным обслуживанием. «Но я считаю, что в свое время не нужно было останавливать производство. Нам обязательно нужно возрождать авиационную промышленность», – заключил он.