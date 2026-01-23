Модернизация КАЗ и 20 Ту-214 в год: зачем в Казань приезжали Алиханов и Решетников

Казанский авиационный завод готовится выпускать 20 самолетов Ту-214 в год: главы Минпромторга и Минэкономразвития РФ Антон Алиханов и Максим Решетников сегодня оценили новые цеха и линии сборки. Также они посетили Зеленодольск, где осмотрели логистический центр и производства технопарка «Искра-Волга». Подробнее – в материале «Татар-информа».





Рабочий визит на КАЗ: министрам показали новые цеха и логистический центр

В Татарстан с рабочим визитом сегодня прибыли министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономического развития страны Максим Решетников, сообщила пресс-служба Раиса РТ. В рамках своей рабочей программы они в сопровождении татарстанского лидера Рустама Минниханова посетили Казанский авиационный завод (КАЗ) им. С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев», входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (Ростех).

Экскурсию по заводу для гостей провели гендиректор ОАК Вадим Бадеха, врио управляющего директора АО «Туполев» Юрий Абросимов и директор КАЗа Зуфар Миргалимов. Делегация осмотрела цех агрегатной сборки Ту-214, центрально-комплектовочный склад, цеха механической обработки и заготовительно-штамповочного производства, где устанавливается новое высокопроизводительное оборудование.

Гости также посетили новые склады современного логистического центра, которые вскоре планируют ввести в эксплуатацию. Им показали, какие проекты уже завершены и какие сейчас реализуются для повышения эффективности производства. Опыт, полученный на КАЗе в пилотном проекте, собираются использовать на всех заводах ОАК.

Кроме того, сотрудники завода рассказали о проекте по тактовой сборке фюзеляжа Ту-214 и показали цифровую модель цеха АОС-2 с помощью имитационного моделирования. Они объяснили, какие этапы работы сейчас создают заторы, и представили план перехода на новую систему, которая позволит выпускать нужное количество самолетов.

«Работа по повышению эффективности производства очень важна для ОАК в достижении целей Корпорации по серийному производству гражданской авиатехники. Эта работа ведется постоянно, в том числе с применением методов бережливого производства, автоматизации сборочных процессов и внедрением новых цифровых решений. Передовой опыт мы будем внедрять на всех наших производственных площадках, включая КАЗ», – отметил Вадим Бадеха.

Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан присоединился к федеральной программе повышения производительности труда в 2019 году в рамках нацпроекта

«В РТ реализуется комплексный подход к повышению производительности труда»

По итогам визита прошло первое выездное совещание координационного штаба по повышению производительности труда. На нем обсудили механизмы участия в комплексных проектах Агентства развития профессионального мастерства, отраслевого центра компетенций Госкорпорации «Росатом», а также Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда.

Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан присоединился к федеральной программе повышения производительности труда в 2019 году в рамках национального проекта. С начала реализации федерального проекта в республике участвуют 351 предприятие, а инструментам бережливого производства обучено 6,3 тысячи сотрудников.

«Благодаря этому на наших предприятиях-участниках средний экономический эффект составляет 20 млн рублей, а совокупный эффект превысил 5 млрд рублей. В мероприятиях федерального проекта до 2030 года должны принять участие еще 257 республиканских компаний. К этой работе должны подключиться и организации социальной сферы», – отметил Раис республики.

Он также подчеркнул, что Татарстан начал работу по повышению эффективности предприятий еще до федеральной инициативы. С 2012 года действует собственная республиканская программа, в которой ежегодно участвуют около 15 предприятий. Программа регулярно обновляется, расширяет круг отраслей и включает компании на упрощенной системе налогообложения.

«Важно, что в республике реализуется комплексный подход к повышению производительности труда. После первого этапа работ с участием специалистов Регионального центра компетенций предприятия могут воспользоваться решениями республиканских ИТ-компаний по автоматизации производства», – сказал Рустам Минниханов.

Кадры, роботизация и дальнейшее развитие

Еще одно важное направление – подготовка кадров, отметил Раис Татарстана. Для студентов высших и средних учебных заведений организованы тренинги по бережливому производству и дуальное образование на профильных предприятиях. Это помогает формировать компетенции эффективных сотрудников и повышает привлекательность производственных специальностей.

С учетом ограниченности трудовых ресурсов важнейшим резервом для роста производительности является промышленная роботизация. Татарстан входит в число лидеров по количеству промышленных роботов. На базе Университета Иннополис действует федеральный Головной центр развития промышленной робототехники, а программы роботизации внедряются на ведущих предприятиях.

«Вместе с тем для выполнения целей, поставленных руководством страны, необходимо увеличить к 2030 году количество промышленных роботов в 4 раза, обеспечить подготовку профильных специалистов под потребности наших предприятий. С учетом этого особую важность приобретают федеральные программы поддержки по внедрению на промышленных предприятиях робототехники и искусственного интеллекта», – подчеркнул Минниханов.

Татарстанский лидер также отметил, что федеральные и республиканские проекты способствуют росту эффективности предприятий и создают основу для дальнейшей модернизации и автоматизации производства.

Максим Решетников: «КАЗ очень хороший пример, где подходы к бережливому производству и выстраиванию процессов наложились на инвестиционный период»

«Нужно переходить к формированию мощных отраслевых центров»

Повышение производительности труда – один из ключевых факторов долгосрочного роста экономики и одно из важнейших структурных изменений в экономике, заявил Максим Решетников.

«Президент России Владимир Путин поручил за 6 лет повысить производительность труда минимум на 20%. Нужно, чтобы мы от общих подходов и предприятий перешли к формированию мощных отраслевых центров компетенций», – отметил Решетников.

Он подчеркнул, что за последние шесть лет была создана определенная культура в этом вопросе, которая служит фундаментом для нынешнего проекта.

«КАЗ очень хороший пример, где подходы к бережливому производству и выстраиванию процессов наложились на инвестиционный период. Эти два потока позволяют существенно сэкономить объем инвестиций, ускориться и выйти на нужные результаты. В ряде случаев мы понимаем, что сколько бы мы ни выделили средств, если не вложить голову, то результата мы не получим», – заявил министр.

Он добавил, что важным элементом повышения производительности труда будет так называемый сквозной поток. Иными словами, когда повышение производительности труда затрагивает не только одно предприятие, но и всех производителей деталей и компонентов для этого предприятия.

Антон Алиханов: «Взяли КАЗ как такую витрину, которую мы хотели бы получить с точки зрения производительности труда. Работа не закончена, даже здесь, в Казани, есть еще над чем работать»

«Задача – выйти на цифру в 20 самолетов ежегодно»

Казанский авиационный завод был выбран «витриной» Федерального проекта «Производительность труда». Он показывает, как можно повысить эффективность промышленных предприятий по всей России, отметил Антон Алиханов.

«В прошлом году договорились об этой работе, взяли Казанский авиационный завод как такую витрину, которую мы хотели бы здесь получить с точки зрения производительности труда. Работа не закончена, даже здесь, в Казани, есть еще над чем работать. Но если говорить про цифры, то завод, по сути, производил один самолет в год. Задача его сейчас, в том числе благодаря инструментам Федерального центра компетенций, выйти на цифру в 20 самолетов ежегодно», – заявил министр.

Это станет возможным в том числе благодаря переходу на 12-дневный цикл сборки фюзеляжа, цитирует слова главы ведомства пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех.

Он также рассказал, что на предприятии уже завершены испытания нового среднемагистрального самолета Ту-214 в полностью импортозамещенном варианте, и был выдан сертификат, подтверждающий безопасность его эксплуатации. Следующим этапом работы станет взаимодействие с авиакомпаниями и рынком, чтобы продукция была востребована и соответствовала потребностям клиентов.

«Это значит, что, собственно, в суперактивную фазу должны сейчас вступить переговоры с потребителями, с авиакомпаниями. И наша задача – предоставить им качественный продукт, предоставить в том объеме, в котором рынок готов его потребить и по той цене, которая будет приемлема», – подчеркнул глава федерального ведомства.

Главы Минпромторга и Минэкономразвития страны в сопровождении Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина посетили производственные объекты Зеленодольска

Современные технологии и крупные проекты на предприятиях Зеленодольска

Также главы Минпромторга и Минэкономразвития страны в сопровождении Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина посетили Зеленодольск. Там они осмотрели ряд производственных объектов, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Делегация посетила строящийся сборочно-испытательный комплекс АО «Казанькомпрессормаш» (АО «Группа ГМС»). Министрам показали производственные площади и рассказали о ходе изготовления криогенных и смешанных хладагентных компрессоров мощностью до 130 МВт для крупнотоннажного производства СПГ.

Затем гости побывали в технопарке «Искра-Волга». Они осмотрели завод «СКАТ», который выпускает кабельную арматуру для напряжения от 0,4 до 500 кВ и считается единственным в России предприятием с полной линейкой такой продукции.

Делегация также ознакомилась с работой компании «ПРОМЭНЕРГО», занимающейся интеллектуальными приборами учета энергоресурсов. Производственная площадка компании оснащена современными роботизированными линиями, позволяющими устанавливать до 130 тыс. компонентов в час, а ежегодный выпуск превышает 700 тыс. единиц продукции.

Технопарк «Искра-Волга» объединяет предприятия в сфере энергетики и электротехники и имеет стратегическое значение для отрасли. С 2022 по 2025 год на его поддержку было выделено 881,9 млн рублей, а в бюджет уплачено 2,5 млрд рублей налогов.