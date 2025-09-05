news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 5 сентября 2025 10:39

Алиханов: КАЗ начнет удовлетворять спрос авиакомпаний на Ту-214 с 2027 года

Читайте нас в
Телеграм
Алиханов: КАЗ начнет удовлетворять спрос авиакомпаний на Ту-214 с 2027 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, филиал концерна «Туполев», начнет удовлетворять спрос коммерческих авиакомпаний на пассажирские лайнеры Ту-214 только с 2027 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях X Восточного экономического форума.

По словам руководителя федерального Минпромторга, пока производственная программа предприятия нацелена на обеспечение поставок самолетов в парк специального летного отряда «Россия».

«При этом реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит в период с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков», – заверил Алиханов.

При этом министр уже уточнил, что один самолет Ту-214 программы 2025 года уже передан заказчику, авиакомпании Red Wings и летает под ее «флагом». Второй лайнер, который должен быть поставлен в этом году, на данный момент изготавливается.

«Сейчас ряд отечественных авиакомпаний, действительно, прорабатывает с ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация – прим. Т-и) графики и условия поставок», – добавил чиновник и призвал дождаться «завершения этой работы коллегами».

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В ноябре 2024-го первый полет совершил импортозамещенный Ту-214. Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года.

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Позднее появилась информация, что в 2025 году КАЗ произведет два таких лайнера. Затем ее подтвердили в госкорпорации «Ростех».

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

Вместе с тем из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

читайте также
«Туполев» готов заключать новые контракты по Ту-214 с поставкой не ранее 2027 года
«Туполев» готов заключать новые контракты по Ту-214 с поставкой не ранее 2027 года
Коробченко о производстве Ту-214: «Надо нагонять большой объем»
Коробченко о производстве Ту-214: «Надо нагонять большой объем»
Алиханов: Первые Ту-214 будут поставлены авиакомпаниям в этом году
Алиханов: Первые Ту-214 будут поставлены авиакомпаниям в этом году
В «Ростехе» подтвердили планы КАЗа по выпуску двух Ту-214
Чемезов анонсировал расширение выпуска Ту-214 до 20 в год к 2028-2029 годам
Чемезов анонсировал расширение выпуска Ту-214 до 20 в год к 2028-2029 годам
Путин на ВЭФ призвал ускорить создание отечественных самолетов
#ту-214
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025