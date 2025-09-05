Алиханов: КАЗ начнет удовлетворять спрос авиакомпаний на Ту-214 с 2027 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, филиал концерна «Туполев», начнет удовлетворять спрос коммерческих авиакомпаний на пассажирские лайнеры Ту-214 только с 2027 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях X Восточного экономического форума.

По словам руководителя федерального Минпромторга, пока производственная программа предприятия нацелена на обеспечение поставок самолетов в парк специального летного отряда «Россия».

«При этом реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит в период с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков», – заверил Алиханов.

При этом министр уже уточнил, что один самолет Ту-214 программы 2025 года уже передан заказчику, авиакомпании Red Wings и летает под ее «флагом». Второй лайнер, который должен быть поставлен в этом году, на данный момент изготавливается.

«Сейчас ряд отечественных авиакомпаний, действительно, прорабатывает с ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация – прим. Т-и) графики и условия поставок», – добавил чиновник и призвал дождаться «завершения этой работы коллегами».

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В ноябре 2024-го первый полет совершил импортозамещенный Ту-214. Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года.

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Позднее появилась информация, что в 2025 году КАЗ произведет два таких лайнера. Затем ее подтвердили в госкорпорации «Ростех».

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

Вместе с тем из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».