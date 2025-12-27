Алиханов: КАЗ сможет выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 ежегодно к 2028 году

Фото: пресс-служба ОАК

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова сможет выйти на производство 20 пассажирских лайнеров Ту-214 ежегодно к 2028 году. Об этом в ходе визита в столицу Татарстана рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Глава Минпромторга РФ напомнил, что КАЗ ранее выпускал «еле-еле один самолет в год», потому что «так была организована площадка». Однако сейчас проводится большая работа, в том числе с центрами компетенций производительности труда, «создан региональный центр компетенций», проинформировал он.

«<…> на 20 штук мы точно сможем прийти, 20 единиц ежегодно. Но это итог, который мы сможем получить к концу [20]27 года. То есть с [20]28 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель», – подчеркнул Алиханов.

«В следующем году мы выходим уже на темп восемь единиц потенциального производства, в [20]27-м – 12, и дальше мы уже придем к цифре 20 единиц в год», – уточнил федеральный министр.

По словам Алиханова, это стало возможным как благодаря большой программе обновления основных фондов, строительству новых корпусов, так и деятельности по распространению бережливого производства на самом предприятии.

«Здесь внедряются новые отечественные станки, машины клепки и крыла, и фюзеляжа – российского производства, [что] значительно повышает эффективность этой работы», – добавил руководитель Минпромторга РФ и поблагодарил коллег из Объединенной авиастроительной корпорации.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Сегодня обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции.

Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Позднее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Недавно он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

По информации вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в 2026 году КАЗ имени Горбунова должен выпустить три Ту-214.

Из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».