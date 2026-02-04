ОАК, S7 Group и ГТЛК договорились о поставке 100 самолетов Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация, S7 Group и Государственная транспортная лизинговая компания подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставку 100 среднемагистральных самолетов Ту-214. Об этом сообщили в Телеграм-канале ОАК.

Документ был подписан в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026. Он развивает договоренности, достигнутые сторонами в 2024 году, и подтверждает намерение организовать поставку 100 самолетов Ту-214, включая версии с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированные под модель эксплуатации авиакомпании S7 Airlines.

Согласно меморандуму, до конца 2026 года стороны планируют заключить соглашения, в которых будут зафиксированы сроки, объемы и другие ключевые условия сделки. Начало поставок серийных самолетов запланировано на 2029 год.

Документ также отражает прогресс, достигнутый в рамках совместной работы. В частности, рабочие группы S7 Airlines и ОАК, входящей в госкорпорацию «Ростех», определили технический облик самолета Ту-214, перечень необходимых доработок эксплуатационной документации, а также компоновку пассажирского салона вместимостью до 213 человек.

Государственная транспортная лизинговая компания в проекте выступит финансовым партнером и заказчиком, взяв на себя организацию финансирования и поставок новых воздушных судов.

Полный цикл эксплуатации самолетов обеспечит S7 Group. Инжиниринговый центр S7 Technics станет авторизованным партнером по техническому обслуживанию нового типа воздушных судов, а учебный центр S7 Training будет отвечать за подготовку летных экипажей и наземного персонала.

Для детальной проработки проекта стороны договорились продолжить взаимодействие в профильных рабочих группах. Основное внимание будет уделено экономике эксплуатации, программе технического обслуживания, конфигурации бортовых систем, а также финансовой и договорной модели поставок.

Авиасалон проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная транспортная система».

Фото: https://t.me/uac_ru