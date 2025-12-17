Коробченко: В 2026 году КАЗ должен выпустить три Ту-214

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову о модернизации на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова (КАЗе) и серийном выпуске пассажирского самолета Ту-214.

«В 2026 году должно быть сделано три самолета. Есть проблемы с комплектующими, с поставкой. В тему погружены все, начиная от Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова и заканчивая рядовыми сотрудниками», – сказал Коробченко.

Министр добавил, что на КАЗе достраивают и укомплектовывают корпуса агрегатной сборки, механической обработки и логистического центра. Закупается новое оборудование, около 100 крупных механообрабатывающих центров поставлено. Вводится в эксплуатацию цех поточной линии сборки, который позволит собирать минимум 20 самолетов в год.

«Многие говорят: "Вы так об этом уже три года говорите". Представьте, чтобы запустить весь этот маховик, нужно перестроить производство, пересмотреть подготовку производства под цикл 20 комплектов комплектующих: от гаечек до укомплектованных агрегатов – все должно быть произведено не меньше 20 комплектов с обеспечением последующего задела», – сказал Коробченко.

