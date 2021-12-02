Глава Роспотребнадзора о том, есть ли «омикрон» в РТ и будут ли работать кафе в Новый год

Обнаружили ли уже в Татарстане новый штамм коронавируса? Можно ли будет всю новогоднюю ночь провести в кафе или ресторане? Почему необходимо скорее привиться против гриппа? На главные вопросы по эпидобстановке в республике на встрече с журналистами ответила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

В Татарстане, как и в России в целом, случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса пока не зарегистрировали

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Омикрон» – более заразный штамм

В Татарстане, как и в России в целом, случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса пока не зарегистрировали, заверила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на встрече с журналистами.

«Обнаружен новый геновариант коронавируса в мире, Всемирная организация здравоохранения назвала его „омикрон“. На сегодня учеными доказано, что этот геновариант вируса является более заразным, имеет высокую степень проникновения в клетки. Это значит, что скорость распространения данного вируса среди людей будет высокой», — отметила глава санитарного ведомства.

Научно подтвержденной информации о течении заболевания, вызванного именно этим вариантом патогена, пока нет. Ученые изучают его, заключила глава Роспотребнадзора по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало интервью с микробиологом Казанского федерального университета. Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Различные страны вводят новые ограничительные меры из-за нового варианта патогена. Он обнаружен во многих государствах, включая США. Президент России Путин поручил Правительству РФ за неделю разработать план действий из-за омикрон-штамма.

Как от нового штамма защищается Татарстан?

«В Республике Татарстан с учетом того, что все страны очень озабочены распространением, возникновением, завозом такого геноварианта, как „омикрон“, на свою территорию, усилен санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах „Казань“ и „Бегишево“», — отметила Марина Патяшина.

Все люди, которые приезжают из стран с риском завоза в РФ нового штамма, подлежат лабораторному обследованию на Covid-19. По словам главного санитарного врача региона, все российские ПЦР-тест-системы способны обнаружить новый геновариант.

В Республике Татарстан усилен санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вакцинированные против Covid-19 татарстанцы не должны проходить тест на коронавирус, однако те, кто приезжает из ЮАР и сопредельных с ней государств, Гонконга, Израиля, Великобритании и других стран, определенных как рисковые по завозу «омикрона», несмотря на прививку, обязательно подлежат ПЦР-обследованию.

«Сегодня в Республике Татарстан мы с помощью пограничной службы, коллег из Московской области и Москвы, где находятся большие аэропорты, таких жителей выявляем и обязательно обследуем», — подчеркнула спикер.

Главный санитарный врач РТ также добавила, что будут вноситься изменения в документы и люди, которые приезжают из стран Южной Африки, будут подлежать 14-дневной изоляции независимо от обнаружения у них Covid-19.

По словам главного санитарного врача региона, все российские ПЦР-тест-системы способны обнаружить новый геновариант Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ресторанам и кафе Татарстана могут разрешить работать в новогоднюю ночь допоздна

В Роспотребнадзоре Татарстана не исключают возможного послабления Covid-ограничений в новогоднюю ночь для ресторанов и кафе.

«Обращение рестораторов о работе в новогоднюю ночь действительно поступило и в наш адрес. Оно у нас находится на рассмотрении. Сейчас мы должны еще неделю понаблюдать. Я не исключаю возможность проведения новогодней ночи в ресторанах, снижения ограничительных мероприятий», – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике.

Напомним, что сейчас заведения общепита работают до 23.00. В своем обращении рестораторы попросили продлить это время до трех часов утра хотя бы на одну ночь с 31 декабря на 1 января.

По словам главы Роспотребнадзора РТ, Covid-ситуация в республике стабилизируется. В течение двух последних недель сотрудники санитарного ведомства наблюдают снижение числа заболевших.

В Роспотребнадзоре Татарстана не исключают возможного послабления Covid-ограничений в новогоднюю ночь для ресторанов и кафе Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Сотрудники ресторанов, организаторы, люди, которые участвуют в развлекательной программе, все они должны быть иммунные, у них у всех должен быть QR-код либо переболевшего, либо вакцинированного. Если послабление будет, это условие будет обязательным для работы в Новый год», – подчеркнула главный санитарный врач РТ.

Посетить такое мероприятие тоже возможно будет только с QR-кодом.

Решение о продлении ночной работы общепита будет принято к 10-15 декабря.

Для детей Новый год состоится!

В Татарстане состоится традиционная Республиканская елка для одаренных детей, но с соблюдением всех Covid-ограничений. Елку планируют провести 25 декабря.

«Елка пройдет, как и в прошлом году, в два этапа. Само новогоднее представление будет разделено: количество детей — 4 тысячи до обеда и 4 тысячи после него. Два раза представление будет повторяться», — отметила глава санитарного ведомства.

Республиканская елка пройдет, как и в прошлом году, в два этапа Фото: president.tatarstan.ru

Родителей на мероприятие будут пускать только с QR-кодами. Соблюдение социальной дистанции при рассадке обязательно — родители с детьми будут сидеть через кресло. Должна быть обеспечена возможность помыть или обработать антисептиком руки.

«Ношение масок у детей старше шести лет, до этого возраста мы не требуем маски у детей», — добавила Марина Патяшина.

Опасения по гриппу – есть!

В Татарстане зафиксированы случаи заболевания гриппом. На сегодня в РТ известно уже о 29 случаях.

«В Республике Татарстан на сегодня наблюдаем сезонный подъем гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Пока эпидемического подъема ОРВИ не наблюдаем, а критерием такого подъема у нас является высокая заболеваемость среди детского населения», — сказала Марина Патяшина.

Сегодня Роспотребнадзор республики фиксирует рост числа заболевших среди взрослого населения. По словам Марины Патяшиной, это значит, что продолжается благоприятное время для вакцинации против гриппа.

В республике имеется в достаточном объеме вакцина «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех штаммов гриппа.

В республике имеется в достаточном объеме вакцина «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех штаммов гриппа Фото: © ИА «Татар-информ»

«Я призываю всех жителей Республики Татарстан, кто еще не собрался или собирается, обязательно привиться против гриппа. В группе риска по тяжелому течению гриппа — дети начиная с шестимесячного возраста, особенно дети из организованных коллективов; наше мудрое взрослое поколение старше 60 лет, которое подвержено осложнениям тяжелой гриппозной инфекции; профессиональные группы риска, которые общаются с большим количеством людей, — медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений и сферы услуг. Это беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями», — перечислила Марина Патяшина.

Особо главный санитарный врач подчеркнула, что в группу риска входят переболевшие новым коронавирусом Covid-19, они должны быть обязательно привиты.

Хуже всего на сегодняшний день прививаются пожилые татарстанцы и студенты.

Завершить прививочную кампанию планируют 15 декабря, до этого момента Роспотребнадзор по РТ настоятельно рекомендует пройти вакцинацию.

Полностью закрытых на карантин школ в РТ нет

По замечанию Марины Патяшиной, на сегодня в республике школ, которые полностью закрыты и переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ у учеников, нет.

«Мера разобщения — это есть мера профилактики среди организованных коллективов. На сегодня решение по отправлению класса на карантин принимает само образовательное учреждение. И это хорошо, что школы насторожены в отношении числа заболевших в классе. Если 20% детей заболели по причине ОРВИ, класс разобщается на неделю», — сообщила глава санитарного ведомства.

Если 20% детей заболели по причине ОРВИ, класс разобщается на неделю Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Разобщение помогает прервать цепочку передачи вирусов, и заболеваемость в отправленном на карантин классе становится минимальной.

«Это показатель того, что против гриппа дети привиты недостаточно активно, я не могу этого не признать, потому что в организованных коллективах крайне важна вакцинация. Я обращаюсь к родителям, пока не поздно, до 15 декабря, сделать прививки против гриппа и позаботиться о здоровье своих детей, привив их от гриппа», — добавила она.