В Татарстане республиканскую елку планируют провести 25 декабря

В этом году, несмотря на продолжающие действовать ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в Татарстане планируют провести традиционную республиканскую елку. Мероприятие должно состояться 25 декабря, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Общее количество зрителей, которые посмотрят представление, составит 8 тыс. детей. Представление также будет транслироваться в онлайн-формате», — отметили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что событие будет организовано «с учетом всех санитарно-эпидемиологических мер». И напомнили: «<…> такой опыт был у нас и в прошлом году, когда с учетом эпидемиологической ситуации было организовано несколько представлений».

По сложившейся традиции гостями республиканской елки станут дети со всего Татарстана, проявившие себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также представители различных незащищенных категорий несовершеннолетних.

На весь оргкомитет мероприятия распространяются действующие на данный момент эпидемиологические требования, «предполагающие обязательное наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию».

«Требование о наличии QR-кодов не распространяется на детей», — уточнили в Минмолодежи.