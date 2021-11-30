Путин поручил Правительству за неделю разработать план действий из-за омикрон-штамма

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ в течение ближайших семи дней подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости.

«Я прошу Правительство в недельный срок, сейчас хочу обратиться к своим коллегам из Правительства Российской Федерации, в недельный срок подготовить обновленный план действия в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — заявил российский лидер на форуме «Россия зовет!».

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в Женеве приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, как вызывающий беспокойство. Его назвали греческой буквой «омикрон».

Этот штамм с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом.