«”Омикрон” в России есть, но мы его пока не нашли»: что известно о новом штамме Covid-19?

Мир сотрясает информация о новом штамме новой коронавирусной инфекции, названном по греческой букве «омикрон». Что известно о вирусе на данный момент, в беседе с ИА «Татар-информ» рассказал доцент кафедры микробиологии Казанского федерального университета Павел Зеленихин.

Новый штамм коронавируса выявили в Ботсване и ЮАР Фото: pexels.com

«Омикрон» наступает

Первая информация о появлении нового штамма коронавируса появилась в 20-х числах ноября. Выявили его в Ботсване и ЮАР. На чрезвычайном заседании Всемирная организация здравоохранения присвоила ему название «омикрон», обозначив его очередной буквой греческого алфавита.

По мнению экспертов, заражаться новым штаммом могут как переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные от Covid-19. Чтобы не допустить распространения «омикрона», Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с африканскими странами.

На данный момент больше всего случаев заражения новым штаммом коронавируса зарегистрировано в Португалии и Нидерландах – по 13 человек. Кроме того, заболевшие появились в Великобритании, Италии, Австралии, Шотландии, Бельгии, Чехии, Израиле, Гонконге и Германии. Все случаи завозные.

В ряде стран введены жесткие карантинные меры, к примеру, Израиль полностью закрыл границы для иностранцев, а для всех израильтян, вернувшихся в страну, введен обязательный 14-дневный карантин. В свою очередь Германия отправляет всех прибывающих из стран ЮАР на двухнедельный карантин. Сложная обстановка складывается в Нидерландах, куда накануне прилетели полсотни жителей ЮАР. Как сообщают федеральные СМИ, у 61 человека выявлен коронавирус. Всем прибывшим запрещено покидать аэропорт.

Помимо этого, как сообщают федеральные СМИ, предположительно заразившиеся новым штаммом появились в Австрии, Швейцарии и во Франции.

Чтобы не допустить распространения «омикрона», Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с африканскими странами Фото: pexels.com

«На территории страны выявлено восемь новых случаев. Были предприняты усиленные меры выявления и изоляции возможных зараженных и лиц, которые с ними контактировали», – говорится на сайте минздрава Франции.

В США, как заявляют местные медики, на данный момент заболевших новым штаммом не зарегистрировано. В странах ЮАР число заболевших на данный момент менее ста человек. При этом эпидемиолог из ЮАР Салим Абдул Карим заявил, что мир стоит на пороге четвертой волны пандемии.

«Глядя на глобальную ситуацию, можно увидеть, что мир прошел через первую, вторую и третью волны, на ряде континентов число случаев сейчас стабильно растет, так что на глобальном уровне мы можем стоять на пороге четвертой волны», – цитируют эпидемиолога федеральные СМИ.

Ученый предположил, что «омикрон» может отличаться большей способностью к распространению. При этом существующие методы лечения, в том числе вакцины, должны быть эффективны в отношении нового штамма. Он заявил, что появление нового штамма коронавируса не должно вызывать всемирной паники.

Тем временем другой ученый из Великобритании – профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард считает, что «омикрон», наоборот, не вызовет новую волну пандемии. Это связано с тем, что на данный момент существуют вакцины, которые могут побороть коронавирус.

«Крайне маловероятно, что произойдет повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как мы видели в прошлом году. У нас есть некоторый оптимизм в отношении того, что существующая вакцина должна работать против нового варианта серьезного заболевания. Правда, нам нужно подождать несколько недель, чтобы это подтвердилось», – цитируют профессора федеральные СМИ.

В новосибирском центре «Вектор» Роспотребнадзора выразили свои опасения о новом штамме SARS-CoV-2 Фото: pexels.com

Что представляет собой новый штамм – загадка

«Пока никакой серьезной информации нет. Я думаю, недели через две-три, не раньше, появятся серьезные работы, по которым можно будет хоть что-то сказать», – подчеркнул микробиолог Павел Зеленихин.

По словам ученого, сейчас распространены лишь экспертные суждения и озабоченность этой темой.

«Действительно, исходя из анализа последовательности нуклеотидов в геноме, он достаточно сильно отличается от базовых версий, с которыми мы раньше имели дело. Возможно, он более заразен, как минимум, это надо проверять, измерять. Но есть некоторые опасения, что это действительно так», – объяснил ученый.

Доцент кафедры биологии объяснил, что в странах Африки, где ведется учет заболевших коронавирусом, выяснилось, что новый штамм вытеснил все остальные, причем довольно быстро. По словам Павла Зеленихина, в той же самой ЮАР основное количество заражений – это «омикрон».

«У этого вируса как минимум интересная судьба. Этот вариант, скорее всего, возникал не так, как все остальные, но точно утверждать пока нельзя. Скорее всего, его источником был один-единственный человек, но с иммунодефицитом. Это вероятная версия, но не единственная», – заключил микробиолог.

В новосибирском центре «Вектор» Роспотребнадзора выразили свои опасения о новом штамме SARS-CoV-2, передает ТАСС.

«Вариант „омикрон“ <…> имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа», – отмечают специалисты.

Соответственно, по словам исследователей, «новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения».

Пока не ясно, будет ли «омикрон» опаснее «дельты» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как развивается коронавирус?

Когда в Татарстан пришел штамм «дельта», врачи увидели, что по сравнению с уханьским видом новая мутация гораздо тяжелее переносится жителями.

Пока не ясно, будет ли «омикрон» опаснее дельты.

«Дело в том, что когда вирус переходит на нового хозяина, а это мы сейчас наблюдаем, обычно происходит увеличение его заразности со временем и уменьшение летальности, но это не обязательно происходит синхронно, обычно отбор на увеличение заразности более сильный, более быстрый. Поэтому заразные варианты появляются быстрее», – объяснил ученый.

А вот менее летальным вирус становится постепенно, связано это с тем, что вирусу не выгодно быстро убивать своего носителя – наоборот, более выгодно, чтобы носитель активно его распространял.

«Штамм „омикрон“ уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Омикрон», скорее всего, уже есть в России

«По аналогии с другими штаммами он, скорее всего, уже в России есть, но мы его пока не нашли. Потому что когда начали только говорить о „дельте“, например, штаммы были найдены, как только пошли разговоры», – поделился мнением микробиолог КФУ.

С таким же мнением ранее выступил сенатор Владимир Круглый.

«Штамм „омикрон“ уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», – отметил заслуженный врач РФ.

Член Совета Федерации призвал прекратить авиасообщение с Египтом из-за потенциальных рисков, пока вариант «омикрон» коронавируса не будет изучен.

Однако в воскресенье Роспотребнадзор России опроверг циркуляцию этого штамма в стране, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что пока не выявлено заражений новым «омикрон»-штаммом, передавало РИА Новости.

«По состоянию на воскресенье штамм „омикрон“ в России не обнаружен», – подчеркнул представитель санитарного ведомства.

Вместе с тем специалист заверил, что «при этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время».

Вакцинопрофилактика является единственным возможным вариантом борьбы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вакцинация и новые ограничения

Новые способы борьбы с «омикрон»-штаммом придумывать не нужно, считает микробиолог.

«Социальная дистанция, маски, QR-коды – все эти меры работают. Есть аналогия: меры, которые мы сейчас применяем, они как швейцарский сыр – каждый ломтик сам по себе дырявый, но если сложить ломтики все вместе в стопку, то окажется, через кусок уже ничего не проходит. То же самое ровно и с вирусами происходит», – поделился мнением ученый.

Так, несколько мер вместе хорошо работают и создают барьер для Covid-19.

Павел Зеленихин заметил – есть опасения, что против нового варианта коронавируса вакцинация будет защищать хуже.

«Однако совершенно бредовой является идея о том, что вообще не будет защищать вакцинация. Потому что, на самом деле, антител много разных существует, и антитела, которые выработались с помощью «старых» вакцин, все равно будут, но чуть хуже работать в отношении нового варианта вируса. Вакцинопрофилактика является единственным возможным вариантом борьбы», – подчеркнул ученый.

Создание коллективного иммунитета – основополагающая задача сейчас. То есть еще больше людей должно быть привито, на повторную вакцинацию должны идти жители активно сразу по истечении своего срока.

Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничила въезд иностранцев, проживающих в Гонконге и девяти странах юга Африки Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Россия с воскресенья, 28 ноября, из-за нового штамма коронавируса ограничила въезд иностранцев, проживающих в Гонконге и девяти странах юга Африки, заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, сообщает ТАСС.

C 28 ноября 2021 года оказался ограничен въезд на территорию России иностранцев, живущих в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Королевстве Лесото, Республике Намибия, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик, Республике Мадагаскар, Королевстве Эсватини и Объединенной Республике Танзания, а также в китайском специальном административном районе Гонконг.

При этом запрет затронет и «иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней». Ростуризм должен проинформировать туроператоров о соответствующем решении.

В свою очередь граждане России, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус.

Кроме того, приостановка авиасообщения с Танзанией, действующая с 15 апреля 2021 года, продлена до 1 февраля 2022 года включительно.

Также сейчас в России изучается возможность введения новых ограничений, связанных с появлением нового штамма Covid-19 «омикрон». Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова сообщает РИА Новости.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – заявил замглавы МИДа.