В США выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»

Первый случай инфицирования омикрон-штаммом зарегистрировали в США. Об этом сообщил главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

По словам Фаучи, новый вариант коронавируса обнаружили у человека, вернувшегося 22 ноября из ЮАР. 29 ноября он сдал тест на Covid-19, который оказался положительным. Сейчас приезжий находится на самоизоляции. Люди, которые были с ним в контакте, не заразились.

Главный инфекционист США заметил, что заболевший человек был вакцинирован. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, он уже поправляется.

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