ВОЗ оценила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство

Всемирная организация здравоохранения сегодня на экстренном заседании решила классифицировать новый штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 как «вызывающий беспокойство». Об этом сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии, передает РИА Новости.

«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ВОЗ обратила внимание на то, что прежние вакцины от коронавируса могут оказаться менее эффективны против нового варианта патогена. По словам специалистов, он легче передается от человека к человеку, чем ставший ранее доминирующим во всем мире дельта-штамм Covid-19.

Новый штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване, он распространился и в других странах Южной Африки. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Израиле и Бельгии.

Сейчас в России активно продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно российский лидер прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.