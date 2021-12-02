Глава Роспотребнадзора Татарстана рассказала, у кого грипп протекает тяжелее

В Татарстане зафиксированы случаи заболевания гриппом. Для кого грипп наиболее опасен, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ», рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«В Республике Татарстан на сегодня наблюдаем сезонный подъем гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, пока эпидемического подъема ОРВИ не наблюдаем, а критерием такого подъема у нас является высокая заболеваемость среди детского населения», — отметила спикер.

Сегодня Роспотребнадзор республики фиксирует рост числа заболевших среди взрослого населения. По словам Марины Патяшиной, это значит, что продолжается благоприятное время для вакцинации против гриппа.

На сегодня в РТ известно 29 случаях гриппа. В республике имеется в достаточном объеме вакцина «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех штаммов гриппа.

«Я призываю всех жителей Республики Татарстан, кто еще не собрался или собирается, обязательно привиться против гриппа. В группе риска по тяжелому течению гриппа — дети начиная с шестимесячного возраста, особенно дети из организованных коллективов, наше мудрое взрослое поколение старше 60 лет, которое подвержено осложнениям тяжелой гриппозной инфекции, профессиональные группы риска, которые общаются с большим количеством людей, медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений и сферы услуг. Это беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями», — перечислила Марина Патяшина.

Особо главный санитарный врач подчеркнула, что в группу риска входят переболевшие новым коронавирусом Covid-19, они должны быть обязательно привиты.

Хуже всего на сегодняшний день прививаются пожилые татарстанцы и студенты.

Завершить прививочную кампанию планируют 15 декабря, до этого момента Роспотребнадзор по РТ настоятельно рекомендует пройти вакцинацию.