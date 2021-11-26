Новый штамм коронавируса получил название по греческой букве «Омикрон»

Всемирная организация здравоохранения назвала возникший в ЮАР новый штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 по греческой букве «Омикрон» (ο). Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ по итогам состоявшегося сегодня экстренного заседания.

«Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими VOC (согласно формулировке ВОЗ, вызывающими беспокойство вариантами Covid-19 — прим. Т-и)», — отмечают в организации.

Кроме того, ВОЗ замечает, что число случаев омикрон-штамма увеличивается почти во всех странах Южной Африки. При этом текущая ПЦР-диагностика продолжает обнаруживать этот вариант.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ВОЗ оценила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство. «Омикрон» — 15-я буква греческого алфавита.

Новый штамм B.1.1.529 с 32 мутациями возник в ЮАР, но был впервые выявлен в Ботсване. Он распространился и в других странах Южной Африки. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Израиле и Бельгии.

Сейчас в России активно продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно российский лидер прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.