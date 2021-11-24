Британские ученые предупредили о штамме Covid-19, который опаснее «дельты»

В мире может распространиться новый штамм коронавируса, мутации которого опаснее, чем остальные варианты вируса. Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в газете Daily Mail.

Специалисты уточняют, что опасность штамма связана с тем, что он включает самое большое количество мутаций. Поэтому он более устойчив к вакцинам против Covid-19.

В настоящее время известно о 10 случаях заражения данной разновидностью вируса — в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Вирусолог Том Пикок, отметил, что комбинация мутаций у нового штамма «ужасающая», что может сделать его даже более опасным, чем доминирующий в мире штамм «Дельта».

По словам генетика Франсуа Беллу, набор мутаций свидетельствует, что данный штамм мог возникнуть в организме пациента с ослабленным иммунитетом, к примеру больного ВИЧ.

«В настоящее время за штаммом следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще», — цитируют специалиста «Известия».