Роспотребнадзор РТ не исключает продления времени работы ресторанов в новогоднюю ночь

В Татарстане не исключают возможное послабление Covid-ограничений в новогоднюю ночь для ресторанов и кафе. Об этом в беседе с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Обращение рестораторов о работе в новогоднюю ночь, действительно, поступило и в наш адрес. Оно у нас находится на рассмотрении. Сейчас мы должны еще неделю понаблюдать. Я не исключаю, возможность проведения новогодней ночи в ресторанах, в снижении ограничительных мероприятий», – отметила глава санитарного ведомства.

Напомним, что сейчас заведения общепита работают до 23.00. В своем обращении рестораторы попросили продлить это время до трех часов утра, хотя бы на ночь с 31 декабря на 1 января.

По словам главы Роспотребнадзора РТ, Covid-ситуация в республике стабилизируется. В течение двух последних недель сотрудники санитарного ведомства наблюдают снижение числа заболевших.

«Сотрудники ресторанов, организаторы, люди, которые участвуют в развлекательной программе, все они должны быть иммунные, у них у всех должен быть QR-код либо переболевшего, либо вакцинированного. Если послабление будет, это условие будет обязательным для работы в Новый год», – подчеркнула главный санитарный врач РТ.

Посетить такое мероприятие тоже возможно будет только с QR-кодом.

Решение о продлении ночной работы общепита будет принято к 10-15 декабря.