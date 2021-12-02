Прибывающих из рисковых стран жителей РТ тестируют на штамм «омикрон» в аэропорту

Всех татарстанцев, прилетевших из стран с риском завоза нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, обязательно тестируют на Covid-19. Об этом в беседе с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«В Республике Татарстан с учетом того, что все страны очень озабочены распространением, возникновением, завозом такого геноварианта, как „омикрон“, на свою территорию, усилен санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах „Казань“ и „Бегишево“», — отметила глава санитарного ведомства.

Все люди, которые приезжают из стран с риском завоза в РФ нового штамма, подлежат лабораторному обследованию на Covid-19. По словам главного санитарного врача региона, все российские ПЦР-тест системы способны обнаружить новый геновариант.

Вакцинированные против Covid-19 татарстанцы не должны проходит тест на коронавирус, однако те, кто приезжает из ЮАР и сопредельных с ней государств, Гонконга, Израиля, Великобритании и других стран, определенных как рисковые по завозу «омикрона», несмотря на прививку, обязательно подлежат ПЦР-обследованию.

«Сегодня в Республике Татарстан мы с помощью Пограничной службы, коллег из Московской области и Москвы, где находятся большие аэропорты, таких жителей выявляем и обязательно обследуем», — подчеркнула спикер.

Главный санитарный врач РТ также добавила, что будут вноситься изменения в документы и люди, которые приезжают из стран Южной Африки, будут подлежать 14-дневной изоляции независимо от обнаружения Covid-19.

