Главный санитарный врач: В Татарстане школ, полностью закрытых на карантин, нет

В Татарстане нет школ, полностью закрытых на разобщение из-за ОРВИ у детей. Об этом в беседе с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мера разобщения — это есть мера профилактики среди организованных коллективов, на сегодня решение по отправлению класса на карантин принимает само образовательное учреждение. И это хорошо, что школы насторожены в отношении числа заболевших в классе. Если 20% детей заболели по причине ОРВИ, класс разобщается на неделю», — сообщила глава санитарного ведомства.

Разобщение помогает прервать цепочку передачи простудных вирусов, и заболеваемость в отправленном на карантин классе становится минимальной.

По замечанию Марины Патяшиной, на сегодня в республике школ, которые полностью закрыты и переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ, нет.

«Это показатель того, что против гриппа дети привиты недостаточно активно, я не могу этого не признать, потому что в организованных коллективах крайне важна вакцинация. Я обращаюсь к родителям, пока не поздно, до 15 декабря, сделать прививки против гриппа и позаботиться о здоровье своих детей, привив их от гриппа», — добавила она.

Кампания по вакцинации против гриппа в Татарстане закончится 15 декабря, о чем сообщало ИА «Татар-информ».