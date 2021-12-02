Главный санитарный врач: В Татарстане нового штамма Covid-19 «Омикрон» нет

В Татарстане не выявили случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в беседе с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Обнаружен новый геновариант коронавируса в мире, Всемирная организация здравоохранения назвала его „Омикрон“. На сегодня ученными доказано, что этот геновариант вируса является более заразным, имеет высокую степень проникновение в клетки. Это значит, что скорость распространения данного вируса среди людей будет высокой», — отметила глава санитарного ведомства.

По словам Патяшиной, в Татарстане, как и в России в целом, соответствующий штамм вируса пока не нашли.

Научно подтвержденной информации о течении заболевания, вызванного именно этим вариантом патогена, пока нет. Ученные изучают его, заключила глава Роспотребнадзора по РТ.