Алиев в разговоре с Путиным: Напавшие на «Крокус» понесут неотвратимое наказание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Азербайджанский лидер осудил нападение, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Политик высказал уверенность, что «преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание».

«Заявив, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот чудовищный террористический акт, <...> Ильхам Алиев отметил, что наша страна и народ в эти трудные часы находятся рядом с Россией и российским народом», — информирует пресс-служба Президента закавказской страны.

Владимир Путин поблагодарил коллегу за слова поддержки и выразил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества. Собеседники также заверили, что совместные усилия в борьбе с терроризмом будут продолжены и впредь.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.