В Татарстане усилят меры безопасности при планировании массовых мероприятий

В Татарстане усилят меры безопасности при планировании мероприятий с массовым пребыванием граждан после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики Рустам Минниханов провел республиканское совещание в Кабмине, во время которого доложил о состоявшейся встрече с руководителями правоохранительных органов. Он подчеркнул, что силами Росгвардии будет проведен осмотр торгово-развлекательных центров.

Также Раис РТ отметил, что при планировании мероприятий с массовым пребыванием граждан потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел, а также комиссионные обследования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов.

«Организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечить меры безопасности с максимальным привлечением сил и средств частных охранных организаций. Мы не вправе подвергать жизнь и здоровье наших граждан какой-либо угрозе», — заключил Рустам Минниханов.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.

Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.